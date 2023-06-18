英國動物行為研究學者透過試驗觀察馬匹發現，馬兒也會有失望、沮喪的臉部表情，而且很明顯。藉由這項研究，科學家希望讓騎馬的人更加了解馬兒的情緒表現，不僅照顧馬兒的心理健康，更能避免在未能識別馬兒情緒的情況下發生危險。
此前已有研究顯示，馬能做出17種不同的臉部動作，比黑猩猩多3種，人類比馬只多了10種。英國《每日郵報》報導，英格蘭中部的林肯大學（University of Lincoln）研究人員針對30匹馬進行食物獎勵任務，再透過情境試驗觸發失望、沮喪的情緒，進而觀察馬兒臉部表情。研究成果發表於國際期刊《動物行為應用科學》（Applied Animal Behaviour Science）。
研究報告主要作者瑞奇波諾（Claire Ricci-Bonot）說，一般而言，馬是「喜歡交際」的動物，生活在複雜的社會體系之中：「馬透過細微的視覺信號，例如耳朵的姿態，就能彼此溝通。這類信號在群體之中具有重要作用，對於社交互動過程尤其重要。」
30匹馬雌雄皆有，部分公馬已結紮。牠們接受研究人員訓練之後，執行可獲食物獎勵的任務。所有試驗全程錄影，讓研究人員仔細分析馬兒的表情與行為。
每一匹馬的馬廄外面都裝了飼料盒，飼料盒內有兩片隔板，一片是用來蓋住就食口的透明塑膠板；另一片是不透明隔板，安裝在飼料盒中間，把盒內隔出上下兩層空間。研究人員當著馬匹的面把飼料灌入飼料盒，落在不透明隔板上。10秒鐘之後，就食口的透明隔板打開，讓馬兒就食。這個過程重複實施，讓馬兒學會「等10秒鐘就能吃東西」，有了預期心理。
接著展開沮喪情緒試驗。飼料灌入前，兩片隔板都留在原位。飼料灌入後，其中幾匹馬的飼料盒透明板遲未拉開，這時飼料「看得到吃不到」。
另一項試驗則先抽走不透明隔板，透明隔板留在原位，灌入盒內的飼料會落在盒底。讓馬兒等待10秒鐘之後，把不透明隔板裝回去以遮蓋飼料，再把透明隔板打開，這時，飼料盒呈現空空如也的景象，引發失望情緒。
研究報告指，馬兒失望的時候，眼睛會眨很多下、撐高鼻孔、伸出舌頭、做出咀嚼動作；馬兒沮喪時，露出的眼白比較多，耳朵會朝後轉。
研究團隊希望這項研究能讓騎馬的人了解馬兒的情緒，進而更妥善照顧馬兒的心理健康，「評估馬匹身體健康狀況比較容易，要知道牠們心理健康狀況就困難多了」。
瑞奇波諾說：「拜馬兒臉部表情之賜，我們得以進一步辨識理解馬兒的情緒，讓馬匹管理更完善，也就是說，可以盡力消除讓馬兒產生負面情緒的狀況。」騎馬的人若能理解馬匹的表情，有助避免危及騎士安全狀況發生，例如，透過馬兒的表情得知某個事物令他害怕。
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