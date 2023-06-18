大陸河北省保定市一名男子，因為考量媽媽健康惡化且體重過重，於是辭去位於北京市的工作，回到家鄉帶著對方健身，致其數月共瘦了30多斤（約15公斤）。男子事後還將媽媽健身及瘦下來的模樣，錄成影片發上網路，直言「能用我的專業幫我媽改善好，我覺得挺驕傲」。

綜合陸媒報導，1994年出生的金己翔，曾當過5年職業軍人、3年健身教練，直到2022年得知身高153公分、體重150多斤（約75公斤）且有癌症病史的58歲媽媽，被檢查出罹患高血壓、高血脂等慢性疾病，他便辭去位於北京市的健身教練一職，回到河北省的老家帶媽媽運動。金己翔表示，如果媽媽的身體不健康，自己即使在外工作賺了再多的錢，又有什麼意義？他並想起自己雖然帶過許多人健身，卻沒能幫助媽媽改善身體狀況，不免懊惱，「我覺得有些事不去做的話，可能這輩子都做不了了。」

金己翔先從改善飲食做起，逐步調整媽媽的三餐。他認為僅憑運動很難改變體態，之後就開始以跑步、舉啞鈴、拉單槓、騎單車等有氧運動，讓媽媽一步步跟著做。最終數月下來，對方順利瘦了30多斤（約15公斤）體重從原本的150多斤（約75公斤）減到120斤（約60公斤）以下，腰圍也從106公分減到86公分，去醫院檢查更被告知血壓回穩、內臟脂肪含量降低。

對此，金己翔媽媽表示，起初非常反對兒子辭去北京市的工作，後來在健身期間也曾因為太過疲憊而想就此放棄，但兒子仍會在旁不斷鼓勵，讓她得以堅持下去，「原先我這身體確實是不行，腰也疼，腿也積液，翻身都費勁，經過我兒子帶我（鍛煉），還挺好，受益了。」

經過金己翔的訓練，媽媽數月共瘦了30多斤（約15公斤）。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

經過金己翔的訓練，媽媽數月共瘦了30多斤（約15公斤）。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

如今身體變得比以往健康，金己翔媽媽直呼「我還真沒想到有這麼大變化」，也透露原來運動是會上癮的事，「經過這一練變化大了，現在不讓我訓練，我都想訓練，要有個什麼事兒，今兒沒訓練我就問還訓練嗎？」金己翔則說，回顧在家鄉陪媽媽健身的時光，自己學著重新放慢生活的腳步，只要聽到媽媽開心的笑聲和健康的樣子，長久的努力就很值得，「能用我的專業幫我媽改善好，我覺得挺驕傲。」

金己翔（右）指出，只要聽到媽媽開心的笑聲和健康的樣子，長久的努力就很值得。（圖／翻攝自微博／中國之聲）

金己翔（右）表示，能用自身專業幫媽媽改善健康，他覺得很驕傲。（圖／翻攝自微信公眾號／高碑店報道）

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