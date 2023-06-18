一名曾在台北酒店坐檯的女子，30年前被許姓恩客看上，多次被帶出場與出國旅遊，但許男得知酒店女懷孕後，雖向女方家長承諾負責，事後竟反悔失聯。不忍兒子父親欄空白的女子，4年前終於找到許男並提告，然而，兒子雖成功認祖歸宗、許男遭判賠255萬，但女子發現許男疑似脫產，再提告討公道，但一審判訴。可上訴。

女子1993年3月替當時經商，與客戶到酒店談業務的許男等人陪酒，許男一見女子就暈船，對她出手闊綽並多次帶出場尋歡，兩度帶女方去香江親密旅遊。女子同年6月發現懷孕，許男得知後則擺出家宴宴請女方父母，承諾會對女子負責，未料許男事後反悔，搬家又搞失聯。但被許男如此對待的女子，依然堅持產子，於隔年2月生下一名男嬰。

儘管女子辛苦拉拔兒子上大學，但對孩子出生證明「父親欄空白」仍耿耿於懷，從未放棄尋找許男下落，終於在2019年打聽到對方已在美國另組家庭，還有一位成年孩子。未料，許男不只拒絕當年有許下承諾，更不願彌補女子與兒子，因而遭到在早餐店擔任鐘點工、月薪僅7千的女子提告，要求賠償兒子滿20歲前的扶養費。

法官雖依女方舉證，認為兒子極可能是許男所生，裁定雙方DNA鑑定，許男雖不斷逃避，更反批女子濫用權利、違反誠信原則，堅稱兒子已成年，沒有配合鑑定義務，但遭法官打臉，稱任何人都有獲知血統來源權利，並指許男刻意隱匿證據資料、妨礙法院發現真實，一、二審都判許男應認領女方的兒子為親生子女、賠償女方代墊扶養費255萬多元。最高法院日前駁回許男上訴，已確定。

女子雖勝訴，但也發現許男在2020年前案的一審敗訴後幾個月，同時上訴與將名下的1間台北市房屋，以低於市價一半賣給戶口內的兒子，質疑假買賣真脫產，毫無賠償她們母子倆誠意，侵害她依前案判決所得的取償權利，再提告許男及妻兒共3人，連帶索賠255萬多元。

法官審理後認為，許男所售價格雖低於市價，但未達顯不相當程度，許男也確實因此入帳700萬元售屋款，無法證明廉售房屋侵害取償權利，判女子敗訴。可上訴。

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