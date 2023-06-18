一名大車駕駛15日行駛在國道3號經台84線匝道口，此時前方一輛轎車突然減速，接著往右側偏移並停下，疑似是車主錯過交流道想倒車至匝道。所幸大車駕駛立刻猛按喇叭並往左側急閃，才未造成追撞事故，事後他將該段行車紀錄器影像曝光至臉書，不禁痛批「想不開也不要拖別人下水」，其餘網友則說，「這種素質也能上國道？」

大車駕駛在臉書社團「爆料公社」，曝光一段行車紀錄器影像，可以看到他當天上午7時05分，行駛於國道3號經台84線匝道口，結果前方一輛轎車突然打方向燈並切入外側車道，逐漸放慢速度往右側偏移停下，讓他見狀嚇傻，猛按喇叭之餘火速將右方向盤打右，才及時從轎車的左側通過，未釀成追撞意外。

對此，大車駕駛指出，由於當時下大雨，沒能清楚拍下轎車的車牌，因此無法檢舉車主。面對這場突發的狀況，他不禁痛批，「想不開也不要拖別人下水，錯過交流道往前走6公里就是善化交流道，你是在急什麼？你算是運氣好，最後一瞬間我可以左拐才沒撞到你，祝你每天這樣開車都能運氣好順利過關嘿！」

大車駕駛痛批，轎車車主「想不開也不要拖別人下水」。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

貼文一出網友紛紛表示「閃他翻車划不來」、「交流道走錯就走錯，往下一個交流道走再繞回來就好了，不要停在那邊試著繞回來，很危險」、「這種素質也能上國道」、「冒著可能翻車危險去救一個XX三寶」、「都不顧別人生命安全，自私」。

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