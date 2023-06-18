相信不少人都有過洗衣服卻忘記檢查口袋的經歷，導致放在口袋裡的衛生紙遇水後，變成一團又一團的紙屑，遍布洗衣機，讓人崩潰不已。近日就有日本網友分享恢復原樣的方法，讓不少人驚呼長知識。

日本推特藍勾勾「最多情報局」日前發文表示，如果把衛生紙忘在口袋，洗完衣服就會發現紙屑遍布洗衣機，但其實只要先使用柔軟精，接著再洗一次衣服，然後脫水，就能恢復原樣，「我知道的時候簡直驚訝得不能自己」，接著貼出照片佐證。

不少日本網友也紛紛留言：「真的假的，我先加入書籤了」、「學到一課了」、「早點看到這則推文就好了，我早上才碰到...」、「沒騙我吧」、「我還在那邊一點一點慢慢挑...」，但也有一名慶應義塾大學藥學部的畢業生表示，洗衣精帶負電荷，柔軟精則是正電荷，使用上要謹慎，若混在一起不但洗不乾淨，反而容易滋生細菌。

消息傳回台灣，網友則表示：「小時候常幹這蠢事，現在學到了」、「小時候被白罵了XD」，但也有不少人疑惑：「原理到底是什麼」、「那碎屑都到哪去了」。