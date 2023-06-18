台北市信義區今(18日)凌晨發生一起卡車衝撞驚悚事故。一輛大卡車在松德路118巷口突然失控，整輛車衝進一樓的輪胎行，撞擊力之大，連騎樓的柱子都被撞斷，有網友發文「柱子沒了，靠車子在支撐現場」。
警方指出，47歲王姓男子駕駛大卡車沿松德路往東行駛，跨過分隔島至對向車道，直接衝進118巷口一家輪胎行；案發當時在巷口停等紅燈的另一名機車騎士見狀立即棄車逃命，機車被大卡車撞倒，所幸騎士輕傷，救護人員現場治療後未送醫。
網友在臉書社團「信義區三兩事」發文，卡車衝撞事故發生後，不少居民聲稱，當下聽到了一聲巨響，現場照顯示，卡車車頭已全毀，目擊者說，駕駛聲稱沒有喝酒。警方初步研判大卡車駕駛過彎時未注意車前狀況肇事，正在調查事故經過。
附近居民指出，騎樓的柱子疑似遭到撞斷，而且出現了漏水的情況，擔心整棟樓的房屋結構是否受損，事故原因仍待警方進一步釐清。
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