黑衣人竊走現金及彩券。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄復興三路上一間彩券行驚傳遭黑衣人竊走現金和彩券，警方調查，該黑衣人是於店家打烊前就潛入並躲在廁所，待深夜時偷竊，過程觸動到警報器立刻打破玻璃逃逸，警方目前正追緝中。

前鎮分局復興路派出所於18日凌晨1時32分許，獲報復興三路上某彩券店發生竊盜案。據了解，當時報案人聽聞警報器發報，並伴有玻璃碎裂聲響，向前查看時，卻發現一名男子身穿黑衣、黑褲並戴著黑色頭套，肩上扛著一個黃色大袋子逃逸。

初步了解，該名犯嫌穿著一身黑戴著黑色口罩，於店家打烊前約晚間11點多就潛入彩券店廁所，待店員下班後，趁機竊取店內鐵櫃內現金以及彩券。過程中，不慎觸動警報器，竊嫌隨即打破店家玻璃逃逸。

警方已聯繫被害人至派出所完成報案程序，財物損失初估現金2萬2000元以及面值新臺幣16萬9000元的彩券，全案已成立專案小組追查，分析、比對嫌疑人逃逸路線，並針對嫌疑人特徵查緝，目前已鎖定特定車輛，將人查緝到案。