喵星人雖不如大家想像的高深莫測，但難搞個性眾所皆知，與狗可說是完全相反的生物。近日就有一名飼主，努力做出了巧克力餅乾，沒想到愛貓湊近聞了聞，竟然做出撥貓砂的動作，讓他崩潰不已，影片曝光25萬人笑翻。

日本網友「SORAO」在推特上傳了一段影片，只見他將自製的巧克力餅乾端到寵物三花貓面前時，對方先是靠近一看，接著聞了聞，下一秒使力做出撥貓砂的動作，讓他好崩潰，直呼「把喵星人當成大便的貓」。

影片上傳後，25.4人點讚，超過6.3萬人分享，不少網友笑說：「看來不僅不看起來像，聞起來也很像...」、「貓嗅覺不是很靈敏嗎，結果聞了還這樣XD」、「飼主廚藝有待加強」、「快去報名烘焙教室吧」、「承認吧，你做的就像屎一樣」、「已經重播好幾次，笑到不行」、「以前自製過貓糧，結果浪浪看到直接撥沙，氣死我」、「太可愛了吧」。

也有網友分享同樣經驗，自家兩隻貓面對巧克力餅乾，一隻拼命做出撥貓砂動作，另一支則是相當感興趣，不斷伸舌頭去品嘗，極度反差讓他哭笑不得