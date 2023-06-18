「我的第一桶金（100萬），其實在進入投資市場的第1年，也就是大學二年級就賺到了。」27歲的小路（本名黃凱鈞）告訴CTWANT記者，「初期真的有不錯的新手運，但這第一桶金實際上並不完全靠投資賺來，還有加上兼職的薪資收入。」

眼前這位資產達8位數的27歲全職投資人小路，在與父母同住的家中房間兼工作室裡上班，本就不大的房間，有一整面書牆，書桌上架著5台電腦螢幕，加上一張床及衣櫃，只容一人進出，「我的房間很簡單，工作和睡覺都在這裡。」他笑著說。

約訪在客廳進行。「開盤前我都會先研究國際新聞、趨勢，開盤後就看有什麼交易機會，也會看台灣即時財經新聞。」他說，「我每天的作息都太固定，朋友看時間就知道我在幹麻。」而他第一次接觸投資，是2014年18歲讀大一那年，「聽老師分享黃金的開採成本區間，大約1,200至1,300美金，入手門檻較低。」他拿出5萬存款，買了「黃金存摺」放半年獲利1萬多。

在就讀大學期間，小路（右上角）就開始踏入投資市場。（圖／小路提供）

後來透過家教打工存到13萬元，才全數投入股票市場，「剛開始以低價股為主，包括華亞科（已下市）、聯電（2303）、欣興電子（3037）、台燿（6274）這幾檔，短線上有非常不錯的績效。」「華亞科是人生第一檔股票，購入後就面對溢價併購下市賺到不錯的收入，接下來透過台燿拉抬，讓自己的投資本金顯著成長。」小路解釋。

沒想到，升大二的暑假上股災，小路買的「太陽能」概念股投資失利，為避免再陷恐慌情緒，他改採「機械化」進出操作策略，以技術面搭配籌碼面，作為選股邏輯，起先不看重基本面，後來透過量化分析，發現除了技術面、籌碼面之外，基本面也是影響報酬率的重要因素。

投資第4年（2018年），小路嘗到豐碩戰果。「當時波段操作『智邦』（2345）這檔飆股，除了重壓資金，又是槓桿融資，所以單次就獲利上百萬。」他面露驚訝的表情。

究竟如何選到飆股？小路解釋，當時「網通」是一個很新穎的題材，市場不少人關注Wifi商機，在Wifi基地台廠商中，他找出居領導地位的智邦，「當市場題材出現的時候，龍頭股總是會漲的又快又急。」小路確信選對股，進而研究發現，外資與投信大幅度連續買超，加上營收出現雙位數成長，加上股價正在地板價格區間整理，因此他跟進法人同步大舉買入。

投資經驗豐富的小路，現在也拍攝短影音、開設課程以及舉辦講座分享自己的投資心得。（圖／小路提供）

「人生中最成功的一次投資（智邦），也是有些主觀與運氣成分在內。」小路坦言，大約投資第7年（2021），他的資產累積到人生第1個一千萬，投資策略也重新調整，「由於本金放大，不能再單壓重倉，為追求相對穩定的勝率與報酬率，我徹底屏除主觀交易，改採科學化SOP交易操作波段。」現在的資金幾乎都投入台股比較多，20%則長期投資美股ETF。

小路觀察，「高資產投資者不再需要追求大幅獲利的爆發機會，因為風險與報酬真的是對立面。」會不會買房置產？「我比較重視資產流動性，股票相對於房地產更具高流動性，可隨時買進或賣出，未來若買房，我會以自住為主，不會當作投資。」在兼做工作室的小房間裡，小路笑說，「我的物慾需求比較低，還是喜歡追逐在事業與投資上的成就感。」

更多 CTWANT 報導