台北大安區大安森林公園旁某知名眼科診所上周被黑衣人扔煙霧彈，嚇壞員工和老幼病人。其實該眼科診所今年初即被有心人鎖定，不但在店外貼欠錢布條、放立牌，更在農曆大年初五請來舞龍舞獅催討，該段畫面被PO上爆料公社疑似意圖讓他顏面掃地，陳醫師澄清自己並未欠錢，明明派出所和分局距離僅3分鐘路程，卻遭「惡劣討錢法」接連迫害，報警都僅能以《社維法》偵辦，讓他氣到一度小中風、身心俱疲。

據了解，陳姓眼科醫師在業界頗有名氣，診所坐落於大安森林公園信義路上，2樓是診所1樓開設眼鏡店，6月9日當天中午，一名穿著深色帽T戴白手套黑口罩的男子，鬼祟打開眼鏡店的大門，拿出煙霧彈用力拔開，往門內一丟，煙霧彈隨即冒出濃濃黑煙夾雜火光，門外行經路人嚇得急忙閃避，黑衣男也匆匆落跑，期間故意灑了一地黑紙，眼鏡店內一片尖叫聲，男店員機警上前，迅速反手將煙霧彈往外扔，如果遲了幾秒，大門口地毯燒起來，屋內的所有人恐怕逃生困難。

本月9日黑衣人大白天囂張打開眼科大門丟煙霧彈，頓時冒出濃煙和火光，員工和路人全嚇壞尖叫。（圖／民眾提供）

這次被丟煙霧彈，陳醫師說自己又再次陷入討債惡夢，今年1月4日就有黑衣人上門，他報警提告《恐嚇取財》，對方不死心，3天後在診所外張貼布條，要他趕快還錢。更離譜的是，1月26日農曆春節大年初五開工日，一群黑衣人不請自來，大陣仗敲鑼打鼓，佯裝舞獅討吉利，2隻大紅喜氣的獅子到診所前嘴巴一打開不是吉祥話，而是寫著白紙黑字「還錢」，如此「舞獅討債法」太詭異又觸霉頭，黑衣人故意將影片放上爆料公社，引來媒體報導。除了日常騷擾，陳醫師更控訴網路上更有許多詆毀他的言論，用各種手段假借「欠裝潢款」實則恐嚇取財，迫使他「拿錢和解」。

陳醫師坦言壓力很大，不但工作五年的員工要離職，日前自己小中風送醫急救，各種輿論讓他半年來生活在煉獄裡，陳醫師嚴正澄清自己從未欠錢，10多年前他請好友的弟弟幫忙裝潢診所，完工後並未拖欠對方工程款，但當時沒有白紙黑字簽約，未料如今卻被黑衣人盯上索討千萬元，「來討債的人給我看了張『委託單』，寫著索討1千1百餘萬元，如果帳款收600萬，他能分1成，如超過600萬，多收的錢都歸討債的人」。

醫師指控，藏鏡人委託黑衣人索討千萬裝潢款，今年農曆大年初五敲鑼打鼓「舞獅要錢」，還將畫面PO上爆料公社，手法惡劣。（圖／民眾提供、本刊繪圖組合成）

陳醫師指出目前官司已在審理中，除了第一次提告《恐嚇取財》外，討債的黑衣人PRO級懂門道，「沒有傷害別人、破壞東西」，報警僅能以《社維法》辦理，明明診所也加裝巡邏箱，距離分局和轄區派出所都僅3分鐘車程，陳醫師覺得「連警察都幫不了我」。如今再遇上煙霧彈攻擊，他已經報警提告，雖然警方目前已迅速抓到涉案人，但陳醫師也硬起來捍衛自己權益，「不當『盤子』、不屈服惡勢力」，要和對方戰到最後一刻。

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