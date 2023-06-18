竹聯幫明仁會高調春酒之後，警方接連搗破許多黑幫暴力討債團，而台北大安區一位陳姓眼科名醫，向本刊控訴自己沒欠債卻遭遇黑衣人「惡劣討錢」，被丟煙霧彈、舞獅、網路攻擊。他指藏鏡人勾結黑幫要錢，但因為黑幫深諳討債「尺度」，往往只能以《社維法》偵辦，讓陳醫師這半年來膽戰心驚，但他自認「我不是肥羊」，拒絕被有心人予取予求，打定主意要和對方戰到底。

今年1月間，黑衣人數度到陳醫師的診所張貼布條或舉牌要他趕快還錢；1月26日、農曆大年初五開工日也有一群黑衣人敲鑼打鼓前來「舞獅討債」，不但登上媒體還被放上爆料公社；上週五、6月9日，陳男診所附設的眼鏡店又被黑衣人丟擲煙霧彈。陳醫師直指裝潢業者勾結黑道誣指他欠債千萬元，「鬧事的一來就給我看了委託單，上面寫著討回款項若超過600萬，多的部分全歸黑道」。

黑衣人不只上門騷擾要錢，將「成果」拍下PO網，且在網路上攻擊抹黑眼科醫生，但警方僅能以《社維法》偵辦。（圖／翻攝畫面）

其實，買債權或討債分利早就是黑道營生的一環，案例不勝枚舉。今年5月間，新北三峽警方瓦解「明仁會學生暴力討債團」，該團即為明仁會堂口三峽分會，裡面年紀最小的為國中在學學生，現場被搜出大量K他命、毒咖啡包，28名成員全數被逮。

經查，一名綽號阿祥的男子被帶往明仁會開設之賭場欠下150萬元賭債，明仁會三峽分會27歲簡姓前副會長夥同小弟劉男等6人，將阿祥強行帶往民宅拘禁、限制行動自由，搶走其手機及車輛，威脅阿祥家人「籌錢放人」，經阿祥母親報警後，阿祥被逼簽本票才獲釋，但簡男仍派小弟時刻尾隨，逼其還錢。

明仁會三峽分會簡姓前副會長帶走欠債男子拘禁，威脅家屬還債，逼簽本票放人後還找小弟時刻尾隨，最後警方搗破該暴力團，逮捕28人。（圖／報系資料照）

去年台中警方搗破一間暴力討債公司，主嫌40歲的林男從國中時期跟著老大討債，有多項前科，自立門戶後以「債務協商公司」掛羊頭賣狗肉，甚至製造莫須有的債權巧立名目討債，其中一名店家明明已經清償債務，卻因未拿回本票，遭林男等人巧立名目製造500萬元的債務逼債，不僅多次騷擾張貼「欠錢不還」海報，還以車子阻擋不讓客人入店消費。該公司吸收曾是拳擊冠軍的蕭男當打手，最後警方收網捕林男等6人送辦，檢方今年5月偵結，依《妨害自由》等罪嫌起訴。

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