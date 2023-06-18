金汎繼《九尾狐傳》之後，再於續作《九尾狐傳1938》飾演半人半狐的妖怪「李朗」，此次背景設於朝鮮日治時期，講究造型的金汎花了很多時間在服裝上，光是布料和顏色的搭配，就在裁縫店看了近千種的組合。被問到想把妹妹介紹給劇中哥哥「李硯」，還是演出該角的李棟旭本人，金汎直呼都不想，最後勉為其難給出答案。

出道17年的金汎，演過約20部左右的戲劇，他透露以往不太看自己的作品，《九尾狐傳》是例外，不但從頭到尾看完，還看了5次以上，「在家裡整天播放，就像白噪音一樣」，如果播到精彩之處或是響起喜歡的插曲，金汎就算正在做家事也會先停下來觀賞。

1938年的「李朗」是馬賊團頭目，留著一頭不羈長髮，後來被哥哥帶去剪掉。（圖／取自金汎IG）

由於「李朗」不是人類，在塑造角色的過程中並不容易，金汎特地找了有關狐狸的紀錄片，研究牠們如何行動，還想像了「李朗」寫字的字體會長什麼樣子，金汎說：「我在收到劇本後，最先做的事就是用角色的字體寫上名字。」他覺得「李朗」從朝鮮王朝開始生活，所以字體應該像是毛筆字一般。

金汎也在外表上下了很多功夫，從髮型、化妝到服裝一一提出意見，「在服裝方靣，為了尋找最適合的布料及顏色組合，親自到專賣店，查看了1000個樣品」。他承認自己會讓工作人員感到疲憊，但若無法將腦中的角色形象具體呈現，在拍攝現場就會沒信心，他每次接到戲，在上工之前都會先有這樣的前製作業。

李棟旭（左）太忙，金汎不願把妹妹介紹給他。（圖／取自金汎IG）

去年12月殺青後，金汎等不及播出，頻頻跑到到剪接室，想要第一時間知道成果，他笑說不是要給導演壓力，而是知道這部戲有很多特效，所以買了零食慰勞大家。

金汎在劇中是兄控，很愛李棟旭飾演的哥哥「李朗」，被問到會介紹李朗還是李棟旭給妹妹，金汎直言：「兩個人都不喜歡。」若一定要選一個，他屬意「李朗」，金汎解釋：「李棟旭太忙了，我也很難見到他。」而且九尾狐終其一生只愛一位女子，他希望妹妹的愛情也能如此浪漫幸福。

金汎在劇中有愛情線，與禹賢珍飾演的人魚有一段情。（圖／翻攝《九尾狐傳1938》官網））

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