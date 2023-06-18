養狗人士或多或少都有被狗狗舔舐的經驗，美國路易斯安那州這對夫妻檔莎蒂和德魯也不例外，只不過他們收到的熱吻特別潮濕，因為愛犬柔伊（Zoey）的舌頭足足有12.7公分，是全世界最長舌的狗。這個罕見的長才也已經獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）證實。

美國路易斯安那州3歲的柔伊（Zoey，拉布拉多混德國牧羊犬）是目前金氏世界紀錄最長舌的狗，足足有12.7公分長。

根據CNN、《衛報》、《今日美國》報導，住在路州梅泰里（Metairie, Louisiana）的莎蒂和德魯（Sadie and Drew Williams）3年前在網路上看到一則認養公告，出生僅5到6週的柔伊剛好符合他們想要的狗狗類型——拉布拉多犬和德國牧羊犬的混種，於是便把牠帶回家。夫妻倆記得，柔伊當時的舌頭已經比一般幼犬來得長，經常掉在嘴巴外：「我們想說等牠長大了，舌頭看起來就不會這麼長，結果卻不是這麼回事！牠長了一條大舌頭。」

他們表示，外出散步時，柔伊經常吸引路人的目光，大家第一句話都是：「老天，牠的舌頭好長喔！」如果有人想摸摸柔伊或跟牠玩，德魯會事先警告：「牠很親人，但也很會流口水喔！」而柔伊也總是毫無例外地在陌生人的長褲上留下一大片濕濕的印記。

This is Zoey. She was just honored by Guinness World Records as having the world's longest tongue, at a very impressive five inches. It literally doesn't fit in her mouth... and never has. 14/10 pic.twitter.com/jni9AIjmvK — WeRateDogs (@dog_rates) June 8, 2023

在朋友的建議下，莎蒂和德魯去年決定帶柔伊去看獸醫，測量牠舌頭的長度。醫生從舌根量到舌尖，發現柔伊的舌頭足足有12.7公分長，超過亞利桑那州的比斯比（Bisbee）所保持的9.49公分金氏世界紀錄，成為最長舌的狗。

事實上，跟舌長18.58公分的聖伯納犬「摩奇」（Mochi）比起來，柔伊的舌頭還不算什麼。不過摩奇已經在2021年去世，保持逾5年的世界紀錄也就此拱手讓人。