「文青女神」陳綺貞先前遭音樂人前男友鍾成虎指控，毀約、霸凌同事，對此，陳綺貞發出聲明否認並要求對方道歉，由於雙方出道多年行事低調，如今公開互撕引發外界關注；而事發至今陳綺貞昨（17）日首度露面出席杭州草莓音樂節，演唱過程中還多次落淚哭到唱不下去。
陳綺貞昨（17）日出席杭州草莓音樂節，在演唱最後一首歌曲《魚》時，不知是否因連日風波帶來的影響，她一坐下便忍不住落淚，讓台下的粉絲看了相當心疼，不斷向她呼喊「不要哭」，但卻讓她哭得更厲害，一旁的工作人員隨後也遞上衛生紙，隨後陳綺貞演唱的過程中，還是不時仰望天空哽咽拭淚，全場粉絲見狀也熱情地與她大合唱，該畫面流出後在微博上瘋傳。
事實上，陳綺貞發出聲明要求鍾成虎道歉後，曾發文向對方喊話「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上與工作上的關係都已結束的事實，也要請你接受合約屆滿後，我有為自己做決定的權利。這是我確實想要實踐的人生」。
對此，鍾成虎也回應：「我們已經分手了，你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧」並表示版稅及合約等問題會交由法律處理，目前雙方戰火也暫時停歇。
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