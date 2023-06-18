一名曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子，昨（17）日指控民眾黨立委邱臣遠曾在2020年間對其性騷擾，捲入此次的Metoo風暴，不過邱火速做出4點回應，稱絕無任何逾矩之情事，也不認識該名當事人，「此事若涉及誹謗、妨害名譽，本人保留一切法律追訴權」。

一名女子昨日在臉書表示，2020年9月時，曾協助賴香伶舉辦某場民眾黨至法務部調查局考察之活動，當天穿著合身的裙裝的她，遭邱臣遠不斷上下打量，且詢問立委們午餐規劃時，邱還趁著回答的時候伸手觸摸她的手，讓她急忙起身準備處理別的事情，但邱的視線卻持續停留在她因為穿裙子而露出的腿上。

該名女子說，近日看到民眾黨對於不同性騷擾事件表態撻伐，但其實過去民眾黨內發生數起性騷擾案件時，實際處理狀況完全和現在在媒體前的態度是兩回事，讓人不禁懷疑是否只是說說作秀。

針對指控，邱臣遠今日凌晨2點多在臉書做出回應，稱他並不認識該名女子，也與對方無工作職屬或任何關係，強調自己一向恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩之情事，「對於該員所影射之不實情事，本人深表遺憾。此事若涉及誹謗、妨害名譽，本人保留一切法律追訴權。」

賴香伶也在今日凌晨3點多透過臉書發文，指出自己的辦公室有完整性騷擾申訴機制，但對方在任職期間全無提出相關申訴，等離開後才在選舉期間將此事提出，且經過查詢後發現該名女子為社會民主黨全國委員，反控對方將性騷抹黃當成攻擊利器，對民眾黨進行政治鬥爭，「背後的政治鬥爭動機，我認為非常明確」。

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