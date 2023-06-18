中國大陸8日派出37架次各型軍機，從巴士海峽到台灣東部海域，日本也在7、8日公布17架次共機，從宮古海峽進入太平洋，因此有說法指出，共軍是用「鉗形戰術」南北包夾台灣。對此，前海軍艦長黃征輝表示，共軍兩個演習就能把台灣圍得密不透風了，所謂用雙鉗戰術包夾台灣的說法，只是看圖說故事。

黃征輝17日在中天《前進戰略高地》舉例表示，警察若要去圍堵一間鄉間別墅，有進去與出來兩條道路，只要鎖住這兩條道路，就可以像鉗子一樣夾住，或是密不透風地把別墅包圍起來，如果警察有能力把別墅包圍起來，當然是會用包圍的方式。

針對大陸軍演，黃征輝認為，有關雙鉗的說法都是看圖說故事，共軍兩個演習，就能把台灣圍得密不透風了，「難道還給你夾兩個鉗子？」他強調，共軍應無雙鉗、三海這種想法。

黃征輝指出，大陸在南海出現，是因為菲律賓海東面有美國雙航母、日本的出雲號、還有加拿大的艦艇在那演習，剛好成為共軍實兵操演的大好機會，大陸會出動電偵機監聽所有通訊，看看有無被他國發現，而自家軍隊有沒有什麼方法能反制。