昔日因拍攝全裸寫真一炮而紅的豔星林鳳英，2016年遠嫁給比利時富商老公Marc後，便淡出演藝圈，專注於家庭生活。結婚10年的他們每年共同生活約150天以維繫遠距婚姻，加上悉心照顧老公、繼子和小姑，將婚姻經營的幸福美滿。心繫台灣的她，關注台灣的MeToo風潮，她也不忍了分享當年被性騷擾的經驗。

據《三立新聞網》報導，林鳳英曾遇到一名資深男藝人，在錄影中場休息時稱讚她的臀部結實，竟一掌打下去，所幸林鳳英反應快隨即一腳踹回。不僅如此，林鳳英遇過許多意圖不軌的男星，她透露他們時常以言語試探，而林鳳英也會給婉轉回拒。

林鳳英與老公感情恩愛。(圖/林鳳英 臉書)

林鳳英當年以性感形象爆紅。(圖/中時資料照)

事實上，林鳳英36歲時邂逅大6歲、身價約5億的比利時度假勝地De Panne民宿老闆Marc Vermeesch（馬克），兩人克服文化、語言障礙，交往3年決定訂婚，但因為證件及手續問題，延了4年才成為合法夫妻。林鳳英婚後淡出螢光幕，即便嫁給有錢的老公，她還是努力追尋夢想，考上推拿師證照開店做生意以外，老公也將法國純手工香皂的代理權給她，此舉讓她每個月都有固定的收入，林鳳英笑說比直接匯錢給她還有安全感。