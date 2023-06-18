陸軍官校16日舉辦99周年校慶，並展示了新舊版本的正步，但新式正步卻被指動作很像共軍。對此，退役少將栗正傑指出想學共軍就學，但別變成四不像，這次新式正步最不對的地方，是以軍人禮儀準則中沒有的動作敬禮，他覺得國防部的決策者實在該被打屁股。

本次陸官校慶分別安排校友、學生，展示舊式與新式的正步，不同於舊版正步單手托槍、另一手擺動，新版正步的動作為：士兵劈槍後改為雙手端槍，並且在行進時變換動作。然而，大陸、北韓、俄羅斯、古巴等國的士兵在踢正步時，也會有類似的劈槍後端槍動作，因此，才會讓外界認為，國軍的正步跟大陸、北韓很像。

共軍和武警閱兵時，會以「劈槍後端槍、向右看行注目禮」的方式向閱兵台長官敬禮。（圖 / 新華社）

栗正傑昨（17）日在政論節目《中天辣晚報》說明，國軍的新式正步最不對的動作，是以「劈槍後端槍」的動作開始踢正步，在通過閱兵台時，士兵改以雙手端槍、頭向右看的方式向長官敬禮，因為國軍沒有這種敬禮方式。而共軍則相反，他們是以劈槍後端槍的方式開始踢正步，並向長官敬禮。

栗正傑表示，國防部應先釐清，哪些動作是軍人禮節動作，不要把敬禮動作搞錯了，他並直言，若新式正步想學共軍的動作「你就學嘛」，但不要學得四不像、把敬禮跟齊步走的動作搞顛倒，「國防部這些編準則與動作的人，真的該打屁股」。

另外，栗正傑提到，國軍舊式的「單手托槍、另一手擺動」正步，難度比共軍的還大，首先，要單手以近90度的角度持槍，並在舉手時，要與其他人的手達成一直線，抬腿時每個人的腿也要一樣高，而共軍正步則是雙手托槍，只要每個人的手維持在一條線就好了。