工作上常需要寫email的溝通，一名OL上班發信給其他部門的同事，開頭以全名稱呼對方，信件寄出後被部門主管指沒禮貌，教她要用「XX哥或XX姊」稱呼對方，她被念得不服氣問，「大家都怎麼發email的？」貼文讓網友也發愣說，「沒看過用全名的，真的很傻眼。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前在公司用內部信箱發信給其他部門的同事，信件以「陳XX您好」作為開頭稱呼對方，沒想到卻被部門經理指這樣稱呼很沒有禮貌，教她應以「對方的名字＋您好」或「對方的名字後＋哥／姊」。

原PO非常納悶，覺得被念得莫名其妙，「寫對方全名會很不禮貌？有些人就不喜歡被叫哥或姊啊！大家都是怎麼發email的？」

貼文曝光，網友也搖頭，「沒看過叫全名的，我看到應該會傻眼，雖然不知道是不是禮貌問題，但會覺得這個人很奇葩」、「我會寫職稱，像是陳專員／經理/部長／組長／主任這類的」、「說實在的我還真沒遇過寫全名的，通常都是姓氏＋先生或小姐」、「收到信被叫全名，我會覺得滿怪的」、「全名真的很沒禮貌啊！妳沒看過其他同事寫的信嗎？」