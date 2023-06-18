一名曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子，昨（17）日除指控曾遭立委邱臣遠性騷擾外，更爆料當時某位同事常常性騷擾其他人，還稱辦公室就是他的後宮，女同事是他的小老婆，但賴在現場親眼看到、聽到卻沒有任何反應，怒批「作為她的受僱者，我是感到失望的」。

一名女子昨日在臉書表示，過去在賴香伶辦公室任職時，有一位同事A常常對其他人性騷擾，如要訂製競選背心時，有人說自己要S號的尺寸，結果他竟說「你胸部這麼大，要XL吧」，還會在辦公室內對女同事上下打量後，用三圍數字來代稱大家，甚至曾稱辦公室是他的後宮，女同事們是他的小老婆，「諸多讓人不舒服的言行，在此就不逐一細數」。

該名女子指控，賴香伶曾在現場親眼目睹、聽到同事A的性騷擾行為，但賴身為雇主卻未曾進行任何一次處理，甚至連制止都沒有，但近日民眾黨爆出相關事件後，賴卻稱職場發生爭議，雇主絕對有不可推託的責任，「賴香伶的視而不見，是否認為雇主對於職場性騷擾沒有責任，是否認為勞工遭遇性騷擾應該默默容忍吞聲呢？」

「很遺憾在昨晚，民眾黨就成為被鬥爭的單位！」賴香伶今日凌晨3點多在臉書發文，強調她的辦公室有完整性騷擾申訴機制，但該名女子未曾在任職期間提出任何申訴，而是成為社民黨全國委員後，才於選舉期間將此事提出，背後的政治鬥爭動機非常明確。

賴香伶說，民眾黨不定期會進行性平課程，希望讓工作夥伴能夠感到心安，「若是發生主觀上認為不適，而有發生性騷之情況，請勇敢提出申訴，本黨將依照申訴程序，持續關注案情並協助受害者。」

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