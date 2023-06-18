大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，因此有著「星女郎」的美稱，和巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出影壇，專心當豪門太太過著令人稱羨的生活。黃聖依與婆婆的感情也十分好。近日，黃聖依夫妻倆帶著楊子的89歲母親出現在上海迪士尼，被網友偶遇，只見兩口子都圍著老人家轉，孝順態令人相當讚賞。

從曝光中的相片中，三人現身迪士尼樂園，丈夫楊子還牽著媽媽的手，給媽媽戴上迪士尼主題的髮箍之外，還給她挑選公主服，而媳婦黃聖依則給婆婆穿挑選了一條白雪公主的長裙，並放在婆婆的跟前試長度。令人印象深刻的是，三人還是手牽著手同行的，像極了父母牽著孩子的手逛街一般，良好的婆媳關係令網友盛讚三人：「黃聖依非常貼心孝順」、「楊子能說會道做事圓滑情商高」、「媽媽通情達理性格好，擁有大智慧」

事實上，黃聖依早年便和身家超過台幣60億的巨力集團副董事長兼執行總裁楊子傳交往，但兩人一直未證實，直到楊子父親過世，黃聖依帶著兒子披麻帶孝出現喪禮，才證實兩人早結婚。近年黃聖依和楊子常大方曬恩愛，2018年上節目《媽媽是超人3》分享生活，可見楊子母親為了寵孫子，還在家中打造了專屬遊樂場、滑雪場，富裕程度讓人難以想像。

黃聖依一家曾上節目《婆婆與媽媽》，楊子的母親打算洗澡，黃聖依頻問需不需要幫忙，楊母雖說沒問題，仍讓黃聖依十分操心，在門外猶豫了許久最後還是決定進去，擔心婆婆跌倒，婆婆見她來了雖然逞強要黃聖依離開，最後還是乖乖在媳婦陪伴下完成洗澡，黃聖依強調：「妳（婆婆）就當作我不存在就好了」。