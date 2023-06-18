新北市一名陸籍人妻發現結婚20年的丈夫外遇，某日丈夫把手機放在家裡外出，妻子發現裡面有許多丈夫與小三的曖昧訊息，還有多張小三裸露胸部、下體的照片，她將照片、對話紀錄翻拍後向對方索賠，卻遭對方提告妨害秘密，法官認為女子確實侵犯秘密通訊自由及隱私維護，處拘役40日，可易科罰金。

丈夫去年5月外出時把手機留在家中，子女發現手機畫面有父親與其他女子的聊天訊息，拿給母親後，女子開始翻閱手機，不但竊錄當中的對話內容，包含文字及生活照，還將丈夫外遇對象裸露胸部、下體的照片翻拍下來，女子後來對丈夫索賠，丈夫則控告她無故竊錄他人非公開言論及身體隱私部位。

女子辯稱結婚20年都是她照顧孩子婆婆，丈夫坦承與別人曖昧，她是聽到小孩說丈夫要把她趕回大陸，緊張之下才會蒐集證據，且她把照片截圖後並無散布給第三人，認為是在行使配偶權的正當防衛；法官認為，現在手機普及，現代人對於手機應兼顧私領域不受侵擾的自由、個人資料保管具自主性。

法官認為，女子因認丈夫有違反婚姻純潔之行徑，竟無視秘密通訊自由及隱私維護，竊錄對方手機內的對話紀錄及照片，實已危害告訴人個人隱私；考量女子除了作為訴訟使用外，未有其他用途，對丈夫所傷非重，依犯竊錄他人非公開言論及身體隱私部位罪，處拘役40日，可易科罰金。