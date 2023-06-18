下背痛是非常常見的疾病，神經外科醫師表示，若合併有排尿困難、雙腳無力或腳麻，小心可能是因椎間盤突出所造成的「急性馬尾症候群」，應儘速就醫治療，否則可能導致大小便失禁，甚至可能導致下半身癱瘓，後果相當嚴重。而此病的好發族群是40歲以上、久坐的上班族、脊椎退化、椎間盤突出等病人也容易罹患此病。

一名中年男子腰酸背痛好幾天且排尿不順，因行動不受影響，所以沒多加注意，日前半夜突然嚴重下背痛，家人緊急送急診就醫。長安醫院神經外科主任朱彥澤檢查發現病患雙腳沒力，核磁共振顯示膀胱變大，診斷男子為因椎間盤突出所引發的「急性馬尾症候群」，隨即安排緊急減壓手術，並清除突出的椎間盤，回復該男子的膀胱功能與雙腳感覺。

朱彥澤表示，該男子在掛急診的前幾天，有感覺尿不太乾淨、尿量減少，這顯示男子的膀胱功能已經受影響，是馬尾症候群的危險信號之一，需要立即手術減壓，以減少或消除受影響神經的壓力。

他並說明，馬尾是指在脊髓以下的神經結構，因為外觀看起來一絲一絲的狀似馬尾，負責發送和接收骨盆和下肢的感覺，以及腸和膀胱功能。當受到壓迫出現坐骨神經痛、腳麻，嚴重時可能導至下半身癱瘓、大小便失禁等症狀，就叫做「馬尾症候群」，好發族群是40歲以上，久坐的上班族、脊椎退化、椎間盤突出等病人也容易罹患此病。

朱彥澤表示，面對此疾病，越早治療越好，若等到臀部麻木無知覺、大小便失禁、下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，甚至可能下半身癱瘓，重創生活品質。