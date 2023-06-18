74歲資深藝人萬沙浪（王忠義）曾唱紅《風從哪裡來》、《愛你一萬年》等經典歌曲，不過近年來先是傳出跌倒導致腦部受傷，之後又因中風半癱，還曾因腎衰竭兩度送急診，而今（18）日卻傳出他於5時28分離世的消息。

萬沙浪（王忠義）是名卑南族歌手，1971年主唱電影《風從哪裡來》的同名主題曲爆紅，後連接續演唱《愛你一萬年》、《藍色的姑娘》等經典歌曲，奠定他在歌壇的地位，更被封為「山地歌王」，更被瓊瑤邀請為御用歌手，1987年他不顧家人反對到大陸發展，期間內雖還受邀登上央視春晚，並成功打開知名度，一路紅到東南亞，但前妻卻將四個子女帶到美國定居，從此斷了音訊。

萬沙浪1971年憑藉歌曲《風從哪裡來》爆紅。（圖／中時資料照）

然而，他在1997年與朋友聚會時不慎從樓梯摔下，導致腦部受傷智力退化生活難以自理，2015年時曾在一個月內兩度中風，只能依賴鼻胃管進食，2017年又經歷免疫失調，由於他的子女都在美國生活，無法申請低收入戶資格，因此他每月只能靠著4700元身障補助度日。

萬沙浪早年剛出道帥勁模樣。（圖/中時資料照）

2020年他再因腎臟相關癌症復發及中風，兩度進出加護病房，去（2022）年已無法說話的他，又不幸確診新冠肺炎；如今他傳出於今（18）日5時28分離世，結束他原民歌王的傳奇一生。