Blinken arrives in Beijing and is greeted by a senior Chinese diplomat for North America and the US ambassador to China Nick Burns pic.twitter.com/M8Ln0PVjxF — John Hudson (@John_Hudson) June 17, 2023

據鳳凰衛視消息，美國務卿布林肯今日已抵達北京，展開訪中行程，將與中國高層官員會晤。他在訪問前夕表示，此行旨在確保美中兩國競爭不會演變成公開衝突，強調其他國家皆希望美中「負責任地管理」競爭關係，並尋求合作的領域。

布林肯於美東時間16日晚間自馬里蘭州安德魯空軍基地登機，啟程前往北京，展開擔任國務卿以來的首次中國之行，他也將成為2018年以來訪中的最高層級美國官員。外媒引述消息來源稱，布林肯此行可能與中國國家主席習近平會面。先前美國國務院高層指，預計美中雙方會觸及台灣、烏克蘭等議題。