知名連鎖五金百貨行某分店日前在店外張貼公告，提醒顧客騎機車要由斜坡道進出，但26字的公告中「最後3字」格外醒目，因為竟是「小北啟」，與「小白癡」發音相似，讓其他網友笑說「這雙關夠直接，笑了」、「不排除提告，還好我買不起機車」、「偷罵人的最高境界」、「地表最強一語雙關」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，該間五金百貨行在門口貼出26字的公告，提醒顧客若騎乘機車到店前空地停車，需由前方的斜坡道進出，最後寫下「造成不便請見諒，小北啟」，其中最後3字與「小白癡」發音相似，讓路過民眾看到後都笑翻，目擊者也發文說「你才小87」。

知名連鎖五金百貨行某分店日前在店外張貼公告，提醒顧客騎機車要由斜坡道進出，但26字的公告中「最後3字」格外醒目，因為竟是「小北啟」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這雙關夠直接，笑了」、「啟是要打開書信才能用的說」、「故意的吧」、「好一個小北啟」、「加百貨兩個字是很耗成本嗎」、「難得優質的小北啟」、「啟是用在尾巴的嗎，還是我國文沒學好」、「長江路上那間？ 如果擋在出入口的真的很87」、「不排除提吉，還好我買不起機車」、「好優，不用通靈就秒懂」、「先禮後靠北」、「偷罵人的最高境界」、「地表最強一語雙關」。

不過據了解，「啟」字通常用於信封、明信片的「啟封詞」，而對平輩會用啟、台啟、惠啟、大啟，對晚輩也可用啟、收啟；而寫在書信最後的稱作「署名敬詞」，通常對平輩可寫敬啟、拜啟、謹上、上，對晚輩可寫手書、手啟、字…等。