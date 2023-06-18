近期「Me too」事件延燒，過去許多遭受到騷擾及霸凌的受害者，紛紛站出來捍衛自己的權益，其實主持人小S（徐熙娣）先前曾在自己的節目中透露，與大S（徐熙媛）剛出道時曾遭業界大哥吃豆腐，而該集來賓王彩樺表示，自己也遭到大哥摸胸，更揭露演藝圈的黑幕。

小S曾在節目《小姐不熙娣》中提到，自己與大S剛出道上通告時，遇到過業界大哥，打招呼時會趁機摟肩說「歡迎來我們節目喔！我會好好照顧你喔」此外，大哥還會將她的肩膀塞到腋下最深處，然後手還握著不放摸來摸去，並說「很可愛，兩姐妹，加油喔」，直到徐媽得知後陪同上節目，才沒有再發生類似的事件。

小S表示與大S剛出道上通告時遇到業界大哥打招呼時會趁機摟肩。（圖／中時資料照）

接著，節目來賓王彩樺表示，年輕時也遇到過許多騷擾事件，18歲時有次因工作關係，晚上入住飯店後，有位大哥經直接來到她房間差點奪走她的清白，所幸她當時靈機一動以生理期為藉口，才使對方沒進一步的動作。

然而，她也分享，在20、21歲某次拍戲時，有一幕需與某位大哥跳舞，怎料過程中那位大哥竟直接將手放在她的胸部上，而導演見狀也沒有喊卡，王彩華坦言，事發後之所以不敢說，是「因為大哥還是很有知名度的」不過她表示，這位大哥現在已經沒什麼在拍戲了。

王彩樺及小S在節目上透露自己過去遭性騷經驗。（影片嵌入自《小姐不熙娣》YouTube）

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