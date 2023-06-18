不少人會把綠色包裝的乖乖擺在機器或電腦旁，祈求「乖乖」運轉，一名男子表示，汐止某工廠因德國客戶要來看廠，把原本放在機台上的「乖乖」撤下，沒想到才拿下沒多久，機台就停止作業，讓在場的所有人都覺得超詭異。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，汐止某工廠的全部機台都放上綠色「乖乖」，就連鐵捲門控制器也有放一包，某日德國客戶來台看廠，為避免跟外國人解釋的麻煩，事前把所有「乖乖」都收起來，想等客戶離開再放回，沒想到當天才拿下沒多久，機台的空壓機就掛了，趕緊替換備用空壓機上場，這讓有人都覺得很詭異，直呼「超鬼」。

後來德國客戶看工廠以前樣品紀錄照片，發現機台上有一包包綠色的「乖乖」，好奇問是什麼，大家都不知道如何用英文解釋，只好說用各種英文單字拼湊說明，如Culture（文化）、Religion（宗教）、Traditional（傳統）等，還說「乖乖＝Be good」、「Green＝No trouble」等。

沒想到解釋完後，德國客戶突一臉狐疑地問，「可是這樣不會有老鼠出現嗎？」讓在場員工及原PO驚覺，「對耶！好像從來沒聽過乖乖遭老鼠毒手？」

貼文引發逾4千網關注，「不可質疑科學、信仰跟魔法的結晶」、「因如果乖乖被老鼠咬了，那代表工廠要滅鼠了，如果乖乖放一年自然過期都沒被咬，那就代表防蟲防鼠還有一定成效」、「乖乖真的很神，萬一哪一天停產了，整個台灣很多產業都會暴動」。