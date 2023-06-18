法國與義大利正在興建一條貫穿阿爾卑斯山、連通兩國的高速鐵路，途中的長隧道工程引發環保疑慮。反對人士今天聚集在薩瓦省抗議並引發暴力衝突，造成12名法國警察受傷。

路透社報導，約2000名抗議群眾聚集在薩瓦省（Savoie）的莫赫延谷（Maurienne Valley），其中有300名左右身穿深色衣服的強硬派反對者。他們抗議這條連接法國里昂（Lyon）與義大利杜林（Turin）的高鐵隧道工程，認為其中一條長達57公里的隧道將對自然環境造成重大威脅。

薩瓦省長拉維耶（Francois Ravier）在記者會上表示，抗議群眾向鎮暴警察投擲石塊，鎮暴警察以催淚瓦斯還擊，有1名示威者受傷。

拉維耶表示，「這一天還沒有結束，我們仍然保持謹慎和機動」，還說安全人員將徹夜待命。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群媒體推特（Twitter）上公布警方受傷人數。官員表示，邊界檢查發現刀子和錘子等400件物品，有96人被送回義大利。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120618