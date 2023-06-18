台藝大琵琶女神李雨禧16日指控YouTuber「多米多羅」性騷擾，稱他要求陪睡、洗鴛鴦浴，隨後男方以千字文駁斥，並指控李雨禧抹黑，兩人也分別曬出對話記錄，李雨禧昨（17日）則曬出2段肢體接觸影片反擊，回嗆「如果我開過什麼玩笑，也曾讓你覺得被性騷擾，也歡迎你直接告訴我（如果有覺得我有不實指控也歡迎告我），我也十分願意為我的行為負責」。

多米多羅發長文、對話紀錄駁斥要求陪睡、洗鴛鴦浴，李雨禧表示：「經過這段時間我深深地反省了，我在聊天應對上不應該讓人覺得我可能有更進一步的想法，導致有那麼多肢體碰觸的試探，就不會有拒絕了這些碰觸之後關係降到冰點的事發生」，表示她去年11月一離開多米家就嘗試私訊找他溝通，「得到的回覆卻是雙方不爽那就不上片，其他的都已讀不回」。

至於封鎖多米多羅，李雨禧則說：「因爲有收到朋友們或是其他創作者的口頭轉述，他私底下一直說我一些我沒有做過的事」，她也曬出2段肢體接觸影片反擊：「多米多羅在他的澄清中說百分之兩百沒做的事，我僅能從小助理的相機中去找出這些片段來證明」，有段影片能見到男方一轉身因拍攝角度的關係，疑似手機有觸碰到胸部。

李雨禧認為，如果對方已經說了不喜歡就不該再做了，而不是生氣說不上片什麼的，她也回嗆「如果我開過什麼玩笑，也曾讓你覺得被性騷擾，也歡迎你直接告訴我（如果有覺得我有不實指控也歡迎告我），我也十分願意為我的行為負責」。李雨禧反擊文一出引發正反兩面評價，有人聲援李雨禧，但有網友則認為，多米多羅有避開肢體接觸，網友仍持續熱議論中。

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