韓籍YouTuber金針菇，憑藉可愛直率的性格，與分享台韓文化的影片主題深受粉絲喜愛，而她在台推出韓式泡菜品牌「金家ㄟ」，不過其中一款泡菜卻在日前遭到檢舉，被台北市衛生局發現違規添加「糖精鈉鹽」（甜味劑），對此，她早已該商品下架並發出道歉聲明，如今她再透過社群像粉絲致歉，承諾未來「會跟團隊共同努力優化」。

金針菇昨（17）日又透過社群二度道歉，「在這裡向因為這次事件影響到的消費者及粉絲致上最深的歉意，也感謝在第一時間給予建議及鼓勵。小菜是我每天的必備品，因此更能理解大家的不便與擔憂，這次經驗之後，會跟團隊共同努力優化，把記憶中關於家裡的韓國美味分享給大家。」也承諾今後會持續學習，用更好的作品作為回饋，也感謝一直支持自己的粉絲。

事實上，「金家ㄟ」在本月8日發出公告表示，接獲台北市衛生局稽查人員通知後，得知「正宗韓式」口味泡菜含有糖精鈉鹽，而金針菇團隊也在第一時間將產品送交檢驗，並開始進行內部查核預防性下架產品，經了解後確認製造商自4月開始，在未告知品牌方的情形下，擅自添加含有糖精鈉鹽成分的材料在「正宗韓式」、「蔥泡菜」2款泡菜當中。

品牌方隨後也將自6月8日起『金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜』相關產品停售，至於已在2023年3月29日至2023年6月8日購買相關產品，或者已訂購尚未收到貨的消費者，也承諾會將會退款並回收產品。