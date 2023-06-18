日本人氣女團「乃木坂46」的22歲成員早川聖來，在上月21日踢爆舞台總監長期言語霸凌，該事曝光後，該名總監也被撤換。豈料，日前（16日）早川聖來透過官方部落格宣布畢業，並且退出演藝圈，該消息一出讓日網友震驚不已。

早川聖來在畢業文中提到自己17歲時通過甄選，初次登上乃木坂46的舞台就是在日本武道館，在責任感和壓力下，每天都感覺壓得快喘不過氣來，因為有大家的支持才能夠繼續堅持表演，而「這也同樣適用於我所喜愛的成員們，他們總是在我感到辛苦的時候陪在身邊，無論何時都能拯救我，就像一生的朋友一樣，那些帶來許多新事物的，努力且可愛的後輩們，我想看到他們的笑容，好可愛。」最後，她表示自己相當感謝粉絲們鼓勵，宣告「乃木坂46的早川聖來的藝能界生活即將結束。」，引起許多粉絲的不捨。

事實上，早川聖來在5月21日爆料團體長期以來遭受舞台總監SEIGO的言語霸凌，表示當時同團成員掛橋沙耶香在演唱會摔下舞台，導致顏面骨折、斷牙受到重傷，沒想到SEIGO竟向成員開轟，表示「沙耶香的意外全是妳們的錯』」、「自作自受」，引起熱議。

而早川聖來在公開舞台總監的惡劣行徑，卻在昨日突然宣布即將離開團體並退出演藝圈，她堅強表示是她自己的選擇，並非受到他人的影響，並且是在曝光言語霸凌事件前就決定，讓網友認為她是用最後的演藝生涯來保護隊友，令人敬佩不已。

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