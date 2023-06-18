看來38歲的保羅，暫時沒考慮過退役之後轉當教練！最近陷入裁掉或交易風暴的保羅，上到好友詹姆斯電視節目「The Shop」節目暢談自己的退休計畫，提到是否可能轉任教練，保羅馬上第一時間說不，且強調，「我無法想像執教『我們』這種球員！」

「老實說，我可以告訴你，我一點也不想經歷這種事(指當教練)，執教一支NBA球隊比執教那些年輕球員困難許多，」保羅表示，「這就是我喜歡AAU(美國業餘運動聯盟)的原因，因為你有機會在孩子還小的時候真正塑造他們。」

「因為當我們進入NBA的時候，我們可不想聽那些屁話，我的意思是，我無法想像執教『我們』這種球員，因為我們感覺自己無所不知。」保羅說。

從保羅這番話可以充分感受到，從他進入NBA開始，雖然先後在黃蜂、快艇、火箭、雷霆、太陽等隊效力過，卻還沒碰上真正可以讓他「信服」的總教練，或許這也是他到現在還是「無冕王」的原因之一，不過就算保羅現在這樣說，等到他真正退役之後或許就改口了。