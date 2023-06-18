港星熊黛林婚姻、事業兩得意，和百億富豪郭可頌婚後甜蜜，是著名的幸福人妻代表，不過，熊黛林日前（14日）卻無預警發文嘆被最親的人出賣，「你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我」，PO文滿是怒氣。

熊黛林日前突在微博自爆被最親的人出賣，「居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運」。

雖然熊黛林並未指名道姓，老公郭可頌也緊急回應，發文表示：「人生所遇到的不是報恩就是報怨，不是討債就是還債。這也許就看成了一段債務的終結吧，也許是一件好事情。」另外，他也對老婆隔空喊話：「放下，自在，看破。沒有什麼要緊的，一家人整整齊齊，莫生氣。」似乎在澄清他們的狀況。

事實上，42歲的熊黛林在婚姻及事業都有不錯的成果，也時常在社群平台上分享家庭生活。然而，有網友發現，她近期開始加入小紅書的行列，在影片中分享生活及護膚心得，從素顏的影片中也可看見她光滑的肌膚，狀態保持得很好，備受網友稱讚。