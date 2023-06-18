陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車的26支犁形掃雷器大鋼牙遭謝男拔除。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車當時捐贈的畫面。（黃國鴻提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會去年1月，將1輛俗稱水鴨子的陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車，捐贈苗栗縣政府，縣府將其擺設在苗栗市貓裏喵親子公園旁展示，不料本月4日水鴨子的26支犁形掃雷器大鋼牙，竟然被拔走24支，警方循線追查，18日宣布偵破，查獲謝姓男子夥同張姓男子涉嫌偷走大鋼牙，並變賣1.5萬元，警訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

根據苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會創會長黃國鴻了解，陸戰隊除役的水鴨子全台有6輛，只有2輛核撥到民間，其中1輛就在苗栗縣，從展示以來，每天都有民眾慕名而來想到場參觀，沒想到6月4日協會接到民眾反映，竟然發現水鴨子「被拔牙」，24支大鋼牙不翼而飛。

苗栗警察分局日前獲報，立即成立專案小組，並報請苗栗地方檢察署檢察官張亞筑指揮偵辦，警方調閱周邊監視器影像及分析犯案手法，追查到29歲謝姓男子在5月中旬，夥同31歲張姓男子，分別在5月13、19日，竊取24支大鋼牙及渦輪增壓器等內部零件，並賣給資源回收場，共賣1萬5400元。

據查，謝男是警方列管毒品人口，他自稱自己是軍事迷，時常跟朋友去參觀水鴨子，發現水鴨子側邊車籍號碼「17-1」與他先前車牌「1710」有緣，就異想天開的把它當成天上掉下來的禮物，更多次開啟駕駛艙入內睡覺，還裝置擴音器、天線、探照燈等物品，將水鴨子當成自己秘密基地，讓檢警人員哭笑不得。

謝男到案後坦言是因缺錢花用，才會「忍痛割愛」將水鴨子大鋼牙拆卸，拿去回收場變賣。警方6月9日將謝男逮捕到案，檢察官羈請羈押獲准，15日再查獲共犯張男，大鋼牙、渦輪增壓器等贓物，則因資源回收場已送上游業者處理，目前難以追回，警方全案依加重竊盜罪嫌將謝、張兩人移送偵辦。