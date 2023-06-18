6月16日是陸軍官校校慶日，國民黨總統參選人侯友宜也出席了相關活動，並痛批民進黨「汙衊軍公教是米蟲」。對此，前立委郭正亮認為，從侯友宜這次出席陸官活動，講了讓校友有共鳴的哏，以及在見了前副總統連戰後，發了內容到位、稱要「為選舉拚了」的臉書貼文等事可看出，他的選情有在好轉中。

侯友宜16日在臉書發文指出， 他深刻體認民主國家的穩定基石，是來自軍、公、教、警、消為國家築起的基底，但民進黨執政後，卻大肆汙衊軍公教是「米蟲」，並製造對立、仇恨。另外，侯友宜當天見了前副總統連戰後也發文提到，明年大選攸關國家和平與未來，唯有堅定步伐，全力以赴，才能實現政黨輪替，重返執政，「我們一定要贏，我們一定會贏，大家一起拚了！」

郭正亮昨（17）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，儘管時間很急，但有3件事可看出，侯友宜的選情有在好轉中，首先，新北市府已開始處理近期備受關注的幼兒園餵藥案，並對相關指控做出反擊；再來，侯友宜出席陸軍官校校慶相關活動後，在臉書講了能讓陸官校友們有共鳴的哏。

最後，侯友宜在見了連戰後，稱要實現政黨輪替、為選舉「拚了」的臉書貼文內容很到位。郭正亮因此認為，侯友宜的選舉味道出來了。