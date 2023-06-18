一對男女日前到警局報案遇網購糾紛，女子在警局拍下報案畫面後遭告知不能拍照，她隨即道歉並刪除照片，但她事後爆料，當時有另名員警態度囂張，指著她一陣謾罵，同行男子問對方態度為何這麼差，對方還說「只是指啊」強調沒罵人，男子稱要向媒體投訴，員警說「那又怎樣」，影片曝光引發熱議。

爆料者在臉書「爆料公社」曝光影片，該員警先是對男子警局不能拍照，要到外面拍，男子在門口解釋當下被另名員警告知，已經馬上道歉並收起手機稱會刪除照片，但該員警卻一再上前罵人，還態度高傲、用手指人，員警則站在門口手插著腰說「我從頭到尾沒有罵你」，男子則伸出手說「那我也手指你看看」，員警回應「只是指啊」，男子最後氣得直接離開。

女子在警局拍下報案畫面後遭告知不能拍照，她隨即道歉並刪除照片，但她事後爆料，當時有另名員警態度囂張，指著她一陣謾罵。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一旁的女子喊「你態度有必要那麼差嗎」，男子說會把影片投訴媒體，員警說「那又怎樣」，最後2人要離開時，員警大喊「所以到底要不要報案」；爆料女子說，她因網購糾紛要報案，在警局拍了張照，想告知賣家已經報案，被告知不能拍照後，「誰知員警3235跑過來一陣謾罵，還非常沒禮貌的用手比我」，她稱不是每位民眾都知道不能拍照，但對方時在很無理，一路追到門口謾罵。

影片曝光引起正反意見，有人認為員警態度傲慢囂張「姿態好惹人厭，腳在抖什麼」、「警察態度不行！很像有牌的流氓」、「這態度，令人搖頭兼吐痰」、「拍照是真的不對，但這警察也顧下形象吧，抖什麼抖，你是在喬輸贏嗎」、「我知道不是每個警察都是這樣，但你現在手插著，腳抖著，跟流氓有什麼區別」。

有網友認為爆料者也有問題，影片中也未有完整過程「我聽到原po講警察服務態度很差，原來警察現在規範在服務業了」、「警察口氣雖不像服務業輕聲細語，但也沒有到口氣惡劣，不用因為是警察就放大標準吧？警察就不是服務業」、「現在不是什麼事情上傳網路就是正義好嗎？」