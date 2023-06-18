前基隆市議員陳薇仲近日發文指控民進黨現任基隆市議員張之豪，9年前曾在向她批評一名女性幫手時，提到「是不是沒做過愛的女生都比較笨」、「像妳就蠻聰明的啊」等言論，張於今（18）日凌晨對此做出回應並致歉。

陳薇仲日前以《這不是性騷擾，但我得說出來。》為題發文，談及張之豪過往種種不恰當的行為，除上述事件外，張甚至還曾在她因公前往他家時，只穿內衣內褲就出來開門。陳薇仲強調，由於自身氣場的關係，所以當年張之豪未達成對她的性騷擾，但她覺得自己仍須說出來，因為有所必要。

針對陳薇仲的說法，張之豪今凌晨2點於臉書po文表示，過去的輕浮言論，其實常包含著父權與沙文主義，他對這樣不成熟卻又毫無自覺的自己感到相當羞愧。

張之豪說，過去他因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，「這些錯誤我都承認，我在此向曾感受到不適的人鄭重道歉。」

「性平觀念的深化擴大，是我一直在學習及努力的課題。」張之豪表示，在成為代議士的過程中，驚覺自己過去太過自我中心，應謙卑地傾聽並站在他人立場思考，在成為父親後，他也希望能為了女兒改變自己。

張之豪指出，他感謝朋友同儕包容與指正，與人相處相互尊重、平等對待，是他持續努力的課題，面對過去的言行，他會深刻反省並努力改進，期許能和他所珍視的這些價值共同前進，成為一個更好的人。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。