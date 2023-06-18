周四（22日）是端午節，命理師謝沅瑾在臉書上分享端午節招財祕法，趁著端午節午時，即早上11至下午1時全天中陽氣最盛的時候，從住家水龍頭或井裡取水，拿來製作招財錢母，且午時水吸收了旺盛的陽氣，可以達到化煞的效果，更能整年得財不費力。

謝沅瑾說，製作招財錢母的方法相當簡單，只要將取好的午時水內放入12枚面額相同的銅板，接著把水倒入鍋中煮至沸騰即完成，放涼後分裝成小瓶作為錢水，而12枚銅板則用來當錢母。

謝沅瑾表示，錢水及錢母可放置在住家財位上或隨身攜帶，都有「以錢滾錢、以財帶財」的效果。