波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）今天率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka表示，蔡英文總統將於明（19）日上午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題深入交換意見。期盼透過此行，讓台波民主夥伴關係更加堅實緊密，並共同攜手強化全球民主韌性。

Kolas 表示，此行為芭菟煦副主席首度訪問台灣，訪團成員尚包括：波蘭眾議院卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）、沈妮珣（Joanna Senyszyn）、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka)、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）、以及沃爾華斯（Robert Warwas）等共9位跨黨派國會議員，充分展現對台灣的高度關注與支持。

她說，這是繼去年12月波蘭國會「波台國會小組」安鄒（Waldemar Andzel）主席率團訪台之後，再度有包含兩位副主席在內的「波台國會小組」訪團來台灣訪問，總統府表達誠摯歡迎之意。

Kolas指出，在疫情期間，「波台國會小組」積極促成波蘭政府捐贈我國40萬劑AZ疫苗，這份情誼讓台灣人民深受感動，雙方共同攜手度過全球疫情，更成為國際互助合作的防疫典範。

今年4月，「波台國會小組」共93位跨黨派參眾議員也發表聯合聲明，大力支持台灣的國際參與。而在俄烏戰爭爆發之後，台灣與波蘭也攜手合作，透過捐贈物資、募款等實際行動，提供波蘭境內的烏克蘭籍難民人道援助。

Kolas 表示，台灣與波蘭共享民主、自由、人權等普世價值，近年來也在各領域有實質的合作交流。期盼透過此行，讓台波民主夥伴關係更加堅實緊密，並共同攜手強化全球民主韌性，為世界民主發展貢獻良善力量。