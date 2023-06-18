每個人想過的生活不一樣，大陸一名30歲女子表示，日前背一般的包款參加同學會，遭他人異樣眼光，讓她不解問，「30歲用平價品牌包很丟人？」貼文釣出不少女網友回應，除勸她不要在意他人想法外，也別把身外之物看得這麼重，「自己舒服最重要」。

原PO近日於個人微博指出，日前參加同學會，隨意背了平常使用的包包出門，席間她察覺同學們看她的眼神有異狀，「難道要背名牌包才是過得好？有出息嗎？30歲用平價品牌包很丟人？」

貼文引發網友議論，「我30歲，最貴的包包也就1千多元，且還是別人送的耶！偶爾還拎著帆布包出門」、「我買的包包都是幾百塊的，壞了就丟，也不心疼」、「自己覺得好就好了，幹嘛在意他人眼光」、「別在意那些外在物質，自己覺得舒服最重要，管他們想什麼？」

更有人說同學之間感情好，平常就會聯絡，根本不需特別在意，「建議不要參加同學會啊！關係真的好的就會聯絡！關係不好的見面，不就是會互相比較嗎？」、「不參加是最好的選擇！保持神祕感，妳過得好或壞，就讓他們去猜吧！」