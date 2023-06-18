美國務卿布林肯首次訪中，復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯表示，布林肯此訪想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」，目前他們正密切關注中方領導人是否會出席11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作（APEC）峰會。他分析，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復。

澎湃新聞今日刊出吳心伯專訪內容。他首先指出，實際上，這次布林肯訪華回到了去年11月中美元首在印尼峇里島會晤期間達成的「推進兩國高層交往」的共識。但因為中美（高層之間）此前已經有了一些接觸，此訪也談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，試看能否處理兩國關係中的一些突出問題，以及推動兩國在部分問題上的協調與合作。

被問及布林肯此訪帶有哪些任務或議題，吳心伯認為，布林肯可能談及是否要恢復兩軍交往，重啟和中方的一些對話機制，以及如何改善雙邊人文交流的問題。同時，美方也會關切美國企業在中國的營商環境問題，還有被中方拘押的美方人員等。此外，他也會談到芬太尼問題，也可能指責中國在南海、台海「改變現狀」。

就中美之間有哪些溝通管道在未來一段時間有望恢復，吳心伯指出，一方面是雙方經貿團隊的互動，還有氣候問題等領域的對話、互動或將陸續恢復。甚至包括美國交通部長訪中，商量中美之間航班的事情。兩軍之間也有望恢復1至2個工作層面的溝通對話機制。

吳心伯指出，與川普政府相比，拜登政府最大的特點，就是比較強調遵循決策程序，這也是美方堅持要布林肯率先訪中的原因。後續具體議題還是要相關的對口部門來談。此訪相當於和中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。

吳心伯補充說，由於2月布林肯推遲訪華，所以接下來（雙方互動）的時間比較緊張，而實際上，美方現在著眼的還是11月舉行的APEC峰會。特別是如果中國領導人要參加峰會的話，需提前很長時間做準備。同時，明年是美國的大選年，整體對中氣氛更加趨緊，「到那時要想改善中美關係、加強互動，政治上也面臨困難」。