從拜騰汽車歷史看，明顯開高走低。創立之初，其核心管理團隊曾囊括來自寶馬、特斯拉等巨頭的核心人員。在融資過程中也受到寧德時代、一汽集團等巨頭的青睞，即便在上一次推進重組期間，富士康還曾施以援手。

拜騰汽車曾跟蔚來、小鵬、威馬並列稱為造車新勢力「四小龍」，如今卻落得被申請破產的局面。

據了解，本次被立案破產清算的兩家拜騰汽車關聯公司，一家為知行新能源，另一家為知行電動車。法院裁定書顯示，知行新能源持有知行電動車51％股權。

材料顯示，前者的破產申請人為南京坤歐汽車服務有限公司、上海華訊網絡系統有限公司。而後者的破產申請人為南京市棲霞區電力設備安裝工程有限公司、聖戈班汽車玻璃（上海）有限公司、上海華訊網絡系統有限公司。

在對知行新能源的破產清算案件申請中，南京坤歐汽車服務有限公司表示，技術開發公司拖欠其包車費用人民幣（下同）77萬餘元，另一申請人上海華訊網絡系統有限公司則表示被拖欠貨款369萬餘元。法院自作出執行裁定後，未能找到知行新能源可供執行財產。另外，在知行電動車破產清算案件中，三位申請人也均表示被電動車公司拖欠款項。

對於被申請破產，拜騰汽車的這兩家關聯公司申辯認為，困局源於拜騰集團的融資失敗，非常有希望依靠拜騰集團恢復融資能力實現脫困。

言下之意就是，拜騰汽車「還有救」。該公司同時稱，如果在量產前夕進入破產程序，公司汽車生產資質這一稀缺資源將被工信部註銷，隨之汽車生產相關設備由於專用性高、變現困難，資產折價可能非常嚴重。

但是南京市棲霞區人民法院方面認為其辯稱缺乏事實依據，該院不予採信，並決定受理兩起破產清算申請。