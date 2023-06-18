據悉，該賽事全球最大的在線數學賽事，今年來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中脫穎而出，晉級時長8小時的終極對決。

此外，在上個月宣布馬雲成為其客座教授的東京大學「東京學院」（Tokyo College），剛剛披露馬雲上任後的第一次講座。

東京學院網站6月16日公布的文章披露，6月12日晚，東京學院與東京大學全球領導力專案（GLP）辦公室聯合舉辦了「創新和企業家精神」特別研討會，客座教授馬雲在研討會上發表了演講，聽講學生來自日本、中國、印度和馬來西亞等國家。

基於馬雲豐富經驗、創新和企業家精神的前沿洞察，這次研討聚焦於管理哲學和年輕一代如何在未來取得成功。在場學生與馬雲進行了熱烈的交流。

值得注意的是，文章中還表示，馬雲今後為學生舉辦講座的時間還沒有確定。

據東京大學東京學院官網顯示，馬雲出任東京學院客座教授，除了為主要研究課題提供建議和支持，通過講座與師生分享創業創新經驗，還將在可持續農業和糧食生產力領域開展聯合研究。

今年4月，馬雲還出任香港大學名譽教授，任期從4月1日開始，為期三年。他在港大將開展金融、農業和創業創新方面的研究工作。

阿里巴巴集團總裁Michael Evans近日表示，「Jack（馬雲）很有活力，他很好，他很開心。他正在東京的一所大學教書，並且有更多時間待在中國。」