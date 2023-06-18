高雄一名50歲女子3月因饑餓感不止，只能跑到阮綜合醫院急診求助，經急診醫師李念融檢查，發現女子曾感染新冠肺炎，且當天血糖高到將近300mg／dL （正常值120mg／dL），合併她的症狀推斷女子可能有新診斷的糖尿病。李念融表示，現已有研究顯示新冠染疫會增加罹患糖尿病的風險，因此民眾染疫後得多注意身體狀況。

女子今年3月時出現飢餓感不止，怎麼吃都不會飽的症狀，飢餓難耐的她只能前往急診求助，並告知醫生日前才感染新冠肺炎，經李念融檢查，發現女子的血糖指數比正常值高了180mg／dL，研判是罹患糖尿病。

李念融表示，未診斷及控制的糖尿病常有「3多」症狀，包含吃多、喝多、尿多。女子則是以吃多和難以緩解的飢餓感表現。而糖尿病人會有這症狀主要是因為胰島素的缺乏或抗性導致血液中的糖分無法飯後被細胞吸收和產生能量，而讓身體一直發出飢餓的訊號給大腦。

李念融說明，由於女子先前感染過新冠肺炎，而現在已有研究提出新冠病毒感染及糖尿病的關聯性；發現經新冠病毒感染後而產生糖尿病的風險明顯增加。因此，民眾須警惕雖新冠病毒感染有「流感化」的趨勢，但此感染不但會造成長新冠的後遺症，諸多慢性病，例如糖尿病的生成和加重風險也可能藉由這感染而大幅提高。

李念融提醒，如民眾發現染疫後身體出現類似的症狀，建議盡早就醫檢查，必要時依內科醫師指示服用糖尿病藥物控制血糖且定期追蹤，並諮詢合格營養師做好飲食上的調整。