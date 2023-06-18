不少人洗衣服會用洗衣袋，避免洗衣機在運轉過程中傷到衣服，不過紡織從業人員「扛布者」表示，不用洗衣袋才能把髒污洗得更徹底，僅羊毛、短纖類材質要裝洗衣袋，並分享2個洗衣袋錯誤用法「裝太滿、買太大」，尤其是衣服裝太滿，洗衣精吃不進去，30%以上的汗臭會跟著回來。

「扛布者」日前在臉書發文，衣服裝洗衣袋清洗，最主要的目的是防止洗衣過程中摩擦、拉扯導致布料受損，但一般機能衣、襯衫、短褲類不用擔心，理論上化學纖維的強度都頂得住，即使衣服材質有彈性纖維，化纖混紡（化纖比例較高），只要布料組織不要太稀疏，也不用洗衣袋。他表示，不放洗衣袋的好處是可以徹底洗淨髒污，這對超會流汗的人相當重要。

「扛布者」指出，若是純棉類或短纖類，也就是成分標內有羊毛、短纖類的聚脂纖維、嫘縈等，就建議套洗衣袋，避免掉毛、起毛球，衣服領口鬆掉；反之如果遇到便宜、車縫沒做好、不好的加工，在強力洗滌下的確可能導致衣服變形、損壞，甚至印花圖案馬上掉了，就算裝洗衣袋也只能延長一點點壽命，建議直接換品牌。

使用洗衣袋方面，「扛布者」說常見2種錯誤用法，首先是不要裝太滿，三分之一滿即可，裝太滿攪不動，洗衣精吃不進去，「有當過兵的就想當年新訓用洗衣袋送洗的回憶就好，100%的汗臭過去，30%以上的汗臭會跟著回來。」

另外，不要用太大的洗衣袋，「扛布者」說，這對洗衣機很傷，離心力會讓洗衣袋像是鏈球那樣不斷敲擊滾筒，久而久之機台會受傷。至於分類部分，建議厚薄分開，因為薄的衣服在洗衣袋內會被捲進較厚的衣服裡，在同個洗衣袋內不斷拉扯也容易有破損問題。