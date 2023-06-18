英國王室昨（17）日歡慶國王查爾斯即位後首個「官方生日」，皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）登場後，跟隨家人在白金漢宮陽台觀看戰機飛越的5歲路易王子（Prince Louis）再度搶走眾人風采，他對著聚集王宮前的民眾伸手敬禮，逗趣模樣連凱特都笑了出來。

英國王室17日慶祝國王官方壽辰，5歲路易王子舉手對群眾敬禮成為焦點。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國王室昨日慶祝「英王官方壽辰」，王室成員照例現身白金漢宮陽台，觀賞由英國皇家海軍（Royal Navy）、英國陸軍、英國皇家空軍（Royal Air Force）共70架軍機飛越上空的皇家閱兵儀式，其中最大看點是，18架颱風（Typhoon）戰機在空中拼出查爾斯的標誌「CR」。

Once again, it was Prince Louis who stole the show after he was photographed pulling faces throughout the Trooping the Colour ceremony.



The five-year-old, who is the youngest child of the Prince and Princess of Wales, was seen alongside his sister, Princess Charlotte, aged… pic.twitter.com/YQAUxkVwax — ITV News (@itvnews) June 17, 2023

威廉王子與凱特的5歲么子路易王子如同往年那樣搶走眾人風采，畫面顯示小路易相當有活力，一度雙手握拳舉向空中，逗趣模樣連站在後方的凱特都笑了出來。

5歲路易王子在白金漢宮陽台上雙手握拳，逗趣模樣連後方的凱特也笑出來。（圖／美聯社）

當戰機飛越上空時，凱特一邊鼓勵長子喬治向下方群眾揮手，一邊在路易耳邊叮嚀幾句，當時小路易正用手指向下方，在母親叮嚀過後，他隨即改成敬禮手勢，模樣相當可愛，凱特也被拍到對著兒子露出燦笑。

威廉充滿趣味地看著對群眾敬禮的路易王子。（圖／TPG、達志影像）

皇家閱兵儀式結束後，5歲路易王子持續在白金漢宮陽台上伸手向群眾敬禮，逗趣模樣連凱特也笑出來，威廉伸手撫摸兒子。（圖／路透社）

A salute from Prince Louis to end the celebrations on the balcony!😂 pic.twitter.com/BUHz1JduNt — Belle (@RoyallyBelle_) June 17, 2023

當天稍早，小路易與哥哥喬治、姊姊夏綠蒂及母親凱特搭乘馬車前往皇家騎兵營閱兵場（Horse Guards Parade）時，也被拍到用右手摀住鼻子、嘴巴的逗趣模樣，疑似聞到了馬匹糞便的臭味。

英國王室17日慶祝國王官方壽辰，5歲路易王子在馬車上摀住嘴巴與鼻子，似乎聞到馬匹的糞便臭味。（圖／美聯社）

英國君主有2個生日，一個是真正的生日，以查爾斯三世來說是11月14日，另一個是「官方壽辰」，一般定於每年6月第一、第二或第三個星期六。