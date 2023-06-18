半導體原物料銷售公司「兆頤科技」董事長陳俊良，日前以「關聖帝君」之名，捐贈第2輛復康巴士給新北市政府，家住林口的他說，台灣社會高齡化嚴重，行動不便的長者愈來愈多，加上身心障礙者也有復康巴士的需求，因此決定再捐1台復康巴士給新北市府。

陳俊良崇尚三國關羽與周倉兩位將軍的忠義精神，在去年11月間以「周倉將軍」名義，捐贈1輛復康巴士給新北市；今年5月間，再度以「關聖帝君」之名，專程南下捐贈1輛救護車給台南榮民之家，日前再以「關聖帝君」之名，率領公司幹部再度捐贈復康巴士給新北市，希望能讓更多人使用到。

陳俊良表示，公司取之於鄉里，回饋於社會，帶幹部參與捐贈，主要是讓大家思考公司如何再精進，如此才有辦法年年回饋社會。

「行善不僅造福身障朋友，福報也會反饋公司」，新北市秘書長邱敬斌代表新北市長侯友宜受贈表示，新北市身心障礙朋友有17萬餘人，加上有長照需求的失能長輩，目前有546輛復康巴士投入營運，一年服務高達64萬人次，今年1到5月已服務37萬人次，這些復康巴士絕大部分都是民間善心企業團體或個人所捐贈。