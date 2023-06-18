麥可喬丹（Michael Jordan）決定售出夏洛特黃蜂的大部分持股，經過13年，NBA唯一的黑人老闆又消失了。聯盟目前只剩布魯克林籃網老闆蔡崇信、沙加緬督國王老闆拉納迪威（Vivek Ranadive）兩位非白人老闆，後者是印度裔美國人。雖然這是喬丹本人的意思，但還是對黑人族群造成士氣打擊。

美國黑人佔據聯盟超過70%球員比例，但是在教練層級、辦公室高層與經營層的數量極低。即使黑人球員薪水漲翻天，同時也是因為球隊價值不斷飆升，所以白人老闆還是遠比球員富裕，儘管詹姆斯（LeBron James）攀上10億美元身價，NBA球隊卻早已漲破20億美元。

英媒《衛報》引述記者David Steele的話：「這麼多年以來這些老闆靠著黑人球員賺大錢，讓黑人當老闆才是證明他們沒有種族歧視的最後機會。」話雖如此，黑人沒錢要怎麼買球隊？美國黑人民權雜誌《The Root》指出這是種族偏見和嚴重的財富差距造成的。

該文提到全世界只有14位財產破10億美元的黑人，其中8位是美國黑人，有能力買球隊的根本寥寥可數。此外競標球隊還有金錢以外的條件，「得由那些白人億萬富豪來決定是不是讓你加入他們的小小俱樂部」，喬丹當年獲得聯盟的支持，但也是歷經一番波折才買到球隊。