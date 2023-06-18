據俄羅斯總統網站消息，俄羅斯總統普丁在當地時間16日的聖彼德堡國際經濟論壇全體會議上提到，有說法稱「俄羅斯離不開中國」，但歐元區國家與中國之間的貿易增長速度，比俄羅斯與中國之間的貿易增長更快，稱「俄羅斯依賴中國」的國家早就在「依賴中國」，而且樂在其中。

根據中新社報導，普丁表示，當前世界正在發生深刻轉變，早在俄烏戰爭發生前，俄羅斯就開始轉向亞洲、非洲和拉丁美洲的市場。究其原因，普丁認為，世界經濟的趨勢不斷改變，領導者在改變，新的領導者正在出現。

普丁提到，歐元區國家與中國之間的貿易增長速度比俄羅斯與中國之間的貿易增長更快。他說，「我聽到有俄羅斯離不開中國的言論，你們（歐元區國家）沒有嗎？其實早已開始依賴，似乎還樂在其中。」

普丁更指出，俄羅斯與中國、印度和其他國家都有良好的關係。其他國家也在以飛快的速度發展。印尼市場巨大，發展迅速；拉丁美洲現在正在發展，將來也會發展；非洲也有巨大的發展機遇。

他認為，那些試圖施加限制的人會因其行為遭受更大的痛苦。在現代世界中，強迫其他國家追隨某國的利益很難，有時幾乎是不可能的。這樣做的人們應當明白，這不僅對世界經濟無益，對數百萬人來說是不可接受的。